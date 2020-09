ASSE - Mercato : Diony, Trauco, Ruffier... le point sur les dossiers chers à Puel

Où en est le mercato de l’ASSE ? Si les Verts se sont montrés actifs au cours de l’été, force est de constater que leur opération dégraissage peine à se poursuivre malgré des départs déjà actés. « Il faut réduire la voilure, c’est une obligation pour le club et son équilibre financier, a martelé Claude Puel hier sur RMC Sport. Il y a une volonté de se projeter plus dans le futur et essayer de prendre des jeunes éléments. C’est une difficile équation, une évolution et un changement de projet. »

Diony en Turquie, un dossier crédible

Concernant cette fameuse réduction de voilure, Manu Lonjon a donné plus de détails hier sur Twitch en confirmant que ça bougeait en Turquie pour Loïs Diony. Kaiserispor a bien fait une offre au club et au joueur pour un transfert cet été. Il n’y avait aucun accord à 19h mardi. « L’ASSE ne sera pas très exigeante sur le montant de l’opération, mais plutôt sur ses modalités et ses conditions avec le club turc. C’est un dossier crédible, glisse le spécialiste des transferts. Quand le joueur sera d’accord, l’ASSE accélérera. mais ce n’est pas encore le cas. »

Trauco et Ruffier, toujours aussi compliqué

Concernant Miguel Trauco, il aurait 3 offres sur la table : l’Olympiakos, un club de D2 espagnole et un autre dont l’identité n’a pas filtré. « Pour l’heure, il n’y a pas d’accord entre clubs. Giannoulis ? Trauco pourrait solutionner ce dossier mais Newcastle peut aussi poser 5 millions d’euros. »

Enfin, Lonjon a évoqué Stéphane Ruffier. Selon lui, il n’y aurait pas de contact avec les Girondins de Bordeaux. But! a expliqué que le gardien des Verts pourrait avoir un intérêt pour le club aquitain, le seul de L1 à pouvoir le faire sortir de l’ASSE. Rien de plus.