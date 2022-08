ASSE - Mercato : Dreyer, Pétrot, Tardieu, l'avant-centre... le point sur les pistes chaudes des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

On savait que l'été serait mouvementé à l'ASSE et il l'est. Avec le départ d'Harold Moukoudi à l'AEK Athènes, le club forézien a enregistré son 26e départ depuis sa relégation en L2 ! Avant l'ancien havrais, Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako et Arnaud Nordin, tous en fin de contrat, avaient plié bagages, au même titre que Joris Gnagnon et les jeunes Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit. Et à ses fins de contrat étaient venus s'ajouter les départs de Marvin Tshibuabua à Seraing, de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg, de Zaydou Youssouf à Famalicao et de Denis Bouanga au Los Angeles FC.

Batlles espère encore un gardien, deux attaquants, un milieu défensif et un défenseur

Au total, il n'est pas exclu que l'ASSE atteigne la barre des 30 départs car plusieurs joueurs sont toujours poussés vers la sortie à l'image de Charles Abi, Adil Aouchiche, Yvan Neyou, Yvann Maçon ou encore Sergi Palencia et Gabriel Silva, même s'il sera compliqué de trouver preneur pour tous. Et il y a aussi les joueurs susceptibles d'être l'objet d'offres, comme Mahdi Camara, Saidou Sow, Mickaël Nadé ou encore Jean-Philippe Krasso, que Laurent Batlles espère garder. Et dans le sens des arrivées aussi les derniers jours du Mercato promettent du mouvement. « Idéalement, on espère encore l'arrivée d'au moins un attaquant et d'un joueur par ligne », a expliqué Jean-François Soucasse, dans L'Equipe. Après Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro, Victor Lobry et Lenny Pintor, le jeune Benjamin Bouchouari, 7e recrue des Verts, devrait vite faire des émules. Batlles, lui, attend encore deux attaquants.

Dreyer pour le grand huit

En ce début de semaine, le club axait ses efforts sur un joueur évoluant à l'étranger dont le nom n'a pas encore filtré (celui du Ghanéen Aziz Yakubu, buteur de Rio Ave, est évoqué) et pensait aussi à Aliou Badji, l'imposant avant-centre sénégalais d'Amiens. Au milieu, Batlles n'a pas perdu tout espoir d'enrôler Florian Tardieu (Troyes), l'une de ses grandes priorités de l'été, et l'ASSE cible aussi Mohamed Kaba (Valenciennes) et Moreto Cassama (Reims). La venue d'un gardien expérimenté est envisagée depuis le début de l'été, et l'ASSE, après avoir pensé à Jessy Moulin (Troyes), a relancé Mathieu Dreyer (Lorient), une piste évoquée dans nos colonnes dès le mois de juin et qui devrait aboutir rapidement. Probable 8e recrue estivale, l'ancien troyen est attendu dès ce mardi. Pour le défenseur, Batlles et Perrin n'ont pas caché qu'ils espéraient finaliser le retour de Léo Pétrot (Lorient). « Léo est un joueur que je connais bien. Il peut jouer en défense centrale mais aussi à gauche dans une défense à quatre. C'est le profil que l'on recherche », a expliqué le coach des Verts. Sauf que Lorient demande près d'1 M€ pour un joueur formé à l'ASSE. Ce qui pourrait inciter le board stéphanois à finaliser un autre dossier.