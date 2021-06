ASSE – Mercato : Droit de réponse de Rafik Allaf concernant le dossier Wesley Fofana

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Ce matin, notre site relayait un article de Poteaux Carrés basé sur des propos du compte Facebook de Mr Ait Hida, selon lequel Wesley Fofana aurait confié lors d'un tournoi disputé en la mémoire de William Gomis, à la Seyne-sur-Mer, que « c'est en fait Mohamed Ait Hida qui l'avait fait signer à Sainté alors que l'ancien scout stéphanois Rafik Allaf s'est toujours approprié cette trouvaille qui aura rapporté près de 40 M€ à l'ASSE (plus gros transfert de l'histoire du club) ».

Des accusations qui ont fait réagir Rafik Allaf. « Par habitude les commentaires venant des réseaux sociaux à la base, je n'y prête pas beaucoup d'attention, je les prends plutôt avec sourire. Mais je ne peux pas laisser reprendre de tels propos diffamatoires, nous a-t-il expliqué. Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur le dossier Fofana, y compris dans But! Sainté. De plus, j'ai en ma possession tous les documents officiels et juridiques attestant que j'ai bien découvert et fait signer Wesley Fofana à l'ASSE en 2013. A l'avenir je me réserve le droit de donner une suite juridique à ce dossier dès que l'on visera à discréditer mon travail. »

Un travail que But! Sainté a mis en évidence à de maintes reprises, Allaf ayant également découvert Mahdi Camara et Bilal Benkhedim, et dernièrement le très prometteur Jebryl Sarhaoui.