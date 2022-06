ASSE - Mercato : du lourd attiré par les Verts même en Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

L’ASSE va devoir être actif lors du mercato estival. Les Verts évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, et vont perdre plusieurs joueurs lors de cet été. Alors que le mercato estival est officiellement ouvert, plusieurs arrivées sont attendues pour renforcer l'effectif de Laurent Batlles. Même si le club va devoir composer avec des moyens financiers limités, les Verts pourraient attirer du lourd.

Dans les colonnes du “Progès“, l’agent de joueurs, Stéphane Canard s’exprime sur l’attraction des Verts : « Quand on est joueur aujourd'hui, si on écoute l'environnement qui en parle, on se rend compte que c'est un club mythique. Une montée avec l'ASSE, ça intéresse. Si demain, Saint-Étienne m'appelle pour un de mes joueurs, je place l'ASSE en Ligue 2 au même niveau qu'un club de Ligue 1 entre la 20e et la 8e place. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LA GALAXIE BLITZER 🪐🌌

Qui est l'homme d'affaires américain candidat au rachat de l'ASSE ?🔍

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/fFqa4eCltS — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 7, 2022

Pour résumer L’ASSE sera en Ligue 2 la saison prochaine. Cependant, le club pourrait attirer du lourd même en deuxième division. Stéphane Canard, agents de joueurs estime que la popularité du club ne sera pas touché malgré la descente en Ligue 2.

Adam Duarte

Rédacteur