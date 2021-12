ASSE - Mercato : Dupraz arriverait avec un ancien de l'OM et du RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Si tout se passe bien pour l'AS Saint-Etienne, Claude Puel devrait être officiellement limogé demain mercredi et Pascal Dupraz intronisé à sa place jeudi. Ce qui laissera trois jours au nouvel entraîneur pour préparer ses troupes au 32e de finale de la Coupe de France contre Lyon-Duchère. D'après Foot Mercato, le Savoyard ne viendrait pas seul dans le Forez. Il débarquerait avec une recrue, pas forcément opérationnelle tout de suite mais qui serait une sacrée plus-value en terme d'expérience.

Cette potentielle recrue serait Vitorino Hilton. L'ancien défenseur central du RC Lens et de l'OM, âgé de 44 ans, a pris sa retraite l'été dernier, après que son contrat à Montpellier soit arrivé à échéance. Il est depuis devenu consultant pour Amazon. Mais il n'a jamais caché qu'il avait encore des fourmis dans les jambes et qu'il était prêt à replonger. Dupraz serait disposé à lui offrir une dernière pige et ce ne serait pas du luxe car la charnière centrale des Verts est non seulement jeune avec Nadé, Moukoudi ou Sow (seul Kolodziejczak est expérimenté) mais elle connaît en outre de gros trous d'air. Hilton pourrait stabiliser tout ça, un peu comme l'avait fait Pape Cissé en janvier lors de son prêt en provenance de l'Olympiakos.

🚨Info : Et si Vitorino Hilton 🇧🇷 refouler les pelouses de Ligue 1?



- Le futur entraîneur de l'#ASSE Pascal Dupraz 🇫🇷 aimerait l'incorporer dans son effectif.https://t.co/Mh7KzxgaOF — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 14, 2021