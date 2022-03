ASSE - Mercato : Dupraz bénéficie d'un appui légendaire pour sa prolongation

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Débarqué début décembre au chevet d'une ASSE à l'encéphalogramme plat, bonne dernière du championnat avec douze petits points, Pascal Dupraz a réussi un premier miracle : relancer les Verts dans la course au maintien. A neuf journées du terme du championnat, ils sont 18es, donc barragistes. Et possèdent désormais trois longueurs d'avance sur les deux derniers, Metz et Bordeaux. Le second miracle consisterait à maintenir le club forézien. Auquel cas se poserait forcément la question d'une prolongation pour le Savoyard. Question à laquelle a répondu Jean-Michel Larqué dans les colonnes du Progrès.

« J’ai beaucoup d’affection pour Pascal Dupraz. Saint-Etienne a d’autres priorités avant de penser à la prolongation de son contrat. Je fais confiance à Monsieur Dupraz pour se concentrer sur la priorité des priorités, à savoir le maintien du club en première division. Et si ça arrive, l’histoire de la prolongation de son contrat se fera naturellement. » Jusqu'à présent, le principal intéressé n'a cessé de dire qu'il ne voulait pas aller au-delà de juin...

