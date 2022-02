ASSE - Mercato : Dupraz, déjà des envies de prolongation ?

Zapping But! Football Club ASSE : La question de la semaine

Ce dimanche, l'ASSE va tenter de vérifier le credo "Jamais deux sans trois" sur la pelouse de Clermont. Un succès dans le derby ferait en effet suite à ceux enregistrés à Angers (1-0) et contre Montpellier (3-1). En cas de scénario favorable dans les autres matches, il pourrait même permettre aux Verts de sortir de la zone rouge ! Le discours hyper positif de Pascal Dupraz, débarqué début décembre pour prendre la suite de Claude Puel, serait ainsi vérifié. Un Dupraz qui, selon L'Equipe, aurait une idée derrière la tête quand il dédie ses succès à ses présidents...

"Il se plaît à marteler que son contrat se termine le 30 juin tout en n'oubliant pas de dédier aussi ses deux premiers succès en L1 avec les Verts à leurs deux actionnaires. Au regard de l'urgence de résultats immédiats et de la faible cote de popularité de Bernard Caiazzo et de Roland Romeyer, cette communication s'apparente à celle d'un acrobate visionnaire. Jusque-là, Dupraz, au bilan d'équilibriste (4 victoires et 4 défaites, toutes compétitions confondues), coachait sur un fil. L'ancien entraîneur de Caen a désormais les moyens de ne pas (re)tomber en Ligue 2."

Dupraz maintenu à son poste au-delà de la saison ? Pas sûr que cela plaise aux supporters stéphanois, même si le Savoyard parvient à arracher un maintien miraculeux. Ces remerciements à l'encontre de ses présidents pourraient tout simplement être une volonté d'unifier toutes les strates d'un club qui s’entre-déchire depuis de longs mois. Le technicien réclame en effet l'union sacrée depuis son premier jour au club...