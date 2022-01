ASSE - Mercato : Dupraz fait une croix sur 3 attaquants et a une nouvelle priorité

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE n’a pas réalisé de miracle vendredi au Groupama Stadium. Face à une équipe de l’OL plutôt quelconque, les Verts se sont inclinés sur un penalty de Moussa Dembélé (0-1) et restent scotchés à la dernière place du classement de L1. Tout n’est pas à jeter de la prestation des hommes de Pascal Dupraz, qui ont affiché un bon état d’esprit malgré les absences du moment. Il n’empêche que le résultat est limité et qu’un renfort en attaque est devenu une urgence.

« Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues. Il faut moins de frilosité et plus d'armes. Avec davantage d'armes, j'aurais les idées plus claires, a expliqué Dupraz en conférence de presse. Un Sainté un peu plus joueur aurait mis davantage les Lyonnais en difficulté. Il faut passer à autre chose, les garçons ne lâchent pas. Nos contenus doivent être meilleurs pour marquer des points et s'extirper de la 20e place. »

Parmi les pistes creusées par l’ASSE en attaque, les Verts peuvent rayer le nom de Jean-Philippe Mateta après celui d’Ercan Kara, qui devrait filer à Orlando en MLS. Selon RMC Sport, Mateta ne devrait pas non plus rejoindre le Forez. Son club de Crystal Palace lui a expliqué qu’il comptait sur lui finalement pour cette fin de saison et qu’il aimerait donc le garder. L’ASSE a aussi un œil sur Serhou Guirassy mais les dirigeants stéphanois ne se font trop d’illusion au sujet du joueur qui s’est relancé le week-end dernier avec un doublé contre Bordeaux. Le dossier Vedat Muriqi (Lazio Rome, 27 ans) est désormais priorisé par les Verts.

