ASSE - Mercato : Ekuban ferré grâce à une offre démentielle ?

Une première recrue pourrait s’avancer à l’ASSE sur ce mercato estival. Si l’information est à prendre avec de grosses pincettes, Takvim a annoncé pas plus tard que ce samedi que Caleb Ekuban aurait accepté une offre des Verts le concernant.

« Ekuban, qui n'a pas signé de nouveau contrat à Trabzonspor, a exprimé son désir de quitter l'équipe et a accepté l'offre de Saint-Étienne, a avancé hier le média turc. La star ghanéenne de Trabzonspor est largement d'accord avec l’ASSE. Le transfert de la star de 27 ans deviendra officiel la semaine prochaine. »

Connaissant les finances serrées du club forézien, on reste évidemment beaucoup plus mesuré sur l’imminence de l’arrivée d’Ekuban... qui a une valeur marchande actuelle de 7 millions d'euros. Miliyet confirme pourtant l’information de Takvim et dévoile même le montant de l’offre en question : 5 millions d’euros. Crédible ?

#ASSE Ekuban sous notre bannière ? (4) : Evoquée par le site turc 61saat dès le 6 mai dernier, la piste menant à Caleb Ekuban (27 ans) serait-elle sur le point de se concrétiser ? Selon la dernière...https://t.co/kghGiXbFFg — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) July 10, 2021