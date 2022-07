ASSE - Mercato : en plus de Cafaro, une autre recrue va signer !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L'ancien joueur du Stade de Reims, Mathieu Cafaro, qui évolue depuis l'hiver dernier au Standard de Liège, n'est pas le seul joueur qui devrait s'engager avec l'AS Saint-Etienne dans les prochaines heures.

Lobry arrive lui aussi chez les Verts !

En effet, selon les informations du journal L'Equipe, Victor Lobry, libre de tout contrat depuis son départ de Pau, devrait signer ce mercredi à l'ASSE où un contrat de deux saisons, plus une en option, l'attendrait. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 37 matchs disputés, le milieu offensif français de 27 ans a été l'une des révélations de Ligue 2 la saison dernière.

Après Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro et Victor Lobry devraient donc devenir la quatrième et cinquième recrue estivale des Verts.

