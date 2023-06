ASSE - Mercato : en plus de Gharbi, Perrin explore deux autres pistes de Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Le Quotidien du Sport a annoncé que les dirigeants de l'AS Saint-Étienne auraient contactés leurs homologues du Paris Saint-Germain pour obtenir le prêt du prometteur milieu offensif espagnol, Ismaël Gharbi.

Gharbi n'est pas le seul joueur de Ligue 1 ciblé par les Verts !

Toujours selon les informations du Quotidien du Sport, le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, en quête d'un défenseur central cet été, serait également intéressé par Guela Doué (Stade Rennais) et Christophe Hérelle (Stade Brestois) en plus d'Ismaël Gharbi. Le premier, qui évolue surtout avec l'équipe réserve rennaise, est apparu à quatre reprises toutes compétitions confondues cette saison avec les pros, tandis que le second est cantonné au banc à Brest.

Pour résumer En quête d'un défenseur central cet été, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne seraient intéressés par deux joueurs de Ligue 1 : Guela Doué (Stade Rennais) et Christophe Hérelle (Stade Brestois).

