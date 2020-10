ASSE – Mercato : en plus de Saliba, les Verts tentent de se faire prêter Mbaye Niang (Stade Rennais!)

S'il est probable que l'arrivée de Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen) soit la seule que l'AS Saint-Etienne parvienne à boucler aujourd'hui, cela n'empêche pas les Verts de s'activer. Comme évoqué plus tôt, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont pris le dossier en main pour tenter de se faire une nouvelle fois prêter William Saliba par Arsenal. Le deal semble compliqué mais Saint-Etienne est vraiment sur tous les fronts.

L'ASSE fonce sur Niang, timming serré

Pour preuve, le club ligérien tente, dans le même temps, de se faire prêter un avant-centre. Une information d'ailleurs confirmée par Manu Lonjon. Selon Benjamin Quarez, journaliste pour Goal.com, l'heureux élu serait... Mbaye Niang, en disgrâce au Stade Rennais.

Si les échanges sont en cours entre les Verts et le club breton, l'accord est très loin d'être formalisé. Il va falloir s'activer car on arrive dans la dernière heure de ce Mercato rallongé … Et complètement fou dans son finish !

Saint Étienne tente de finaliser un attaquant ... — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) October 5, 2020