ASSE - Mercato : encore du nouveau dans le dossier Saliba !

Chercher une quelconque logique dans ce dossier relèverait presque de l'exploit. Car plus les jours passent et plus le cas William Saliba à Arsenal s'apparente à un mystère. Certes, ce n'est pas Mickel Arteta, l'entraîneur actuel des Gunners, qui a jeté son dévolu sur l'ancien joueur de l'ASSE. Certes, Unai Emery n'est plus là. Mais toujours difficile de comprendre commenter et, surtout, pourquoi un club qui a dépensé plus de 25 millions d'euros sur un défenseur, ne le fait jamais jouer.

0 minute même depuis son arrivée en Angleterre l'été dernier. Et même pas inscrit avec Arsenal en Ligue Europa car son entraîneur, Arteta, ne le souhaitait tout simplement pas. Et si les dirigeants de l'ASSE ont échoué, il y a quelques jours, dans leur tentative de faire revenir Saliba (pour 5 minutes paraît-il...) lors du Mercato, il semble désormais acquis que le Français va quitter la Premier League cet hiver. Ce qu'a encore confirmé Arteta ce jour en conférence de presse.

"Un prêt ? Nous allons en tous cas regarder sa situation dans les prochaines semaines, nous asseoir avec lui et décider ce qui sera le mieux à faire. Cela dépendra de lui et de la situation d'autres joueurs également."

Reste à savoir si les dirigeants de l'ASSE, qui ont déjà échoué pour faire jouer Saliba en finale de la Coupe de France et pour le faire revenir au mercato d'été, vont y arriver cet hiver...