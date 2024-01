ASSE - Mercato : encore trois joueurs attendus chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Un coup dur. Un de plus pour l'ASSE et son entraîneur, Olivier Dall'Oglio, qui réprouve déjà les pires difficultés dans le jeu et dans ses résultats. Stéphane Diarra, l'attaquant prêté par le FC Lorient, ne portera plus le maillot Vert, blessé lors d'un match amical pendant la trêve hivernale.

Deux ailiers et un défenseur ?

Résultat, les dirigeants du club du Forez pourraient changer leurs plans pour cette fin de mercato hivernal. Selon Le progrès, l'ASSE, qui était à la recherche d’un ailier pourrait finalement en recruter deux. Autre chantier évoqué, qui n'est plus prioritaire : la venue d'un défenseur.

Toujours selon le quotidien régional, "le club aura malgré tout les moyens de se renforcer dans ce secteur si la bonne opportunité se présente, même en cas d’arrivée de deux ailiers."

