ASSE - Mercato : encore un petit espoir pour ce dossier essentiel ?

Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

A l'ASSE, tout est à reconstruire. Et en premier une équipe, ce que tente de faire depuis plusieurs jours Laurent Batlles, le nouvel entraîneur, avec les signatures, officielles, de Briançon, Chambost et Giraudon. Reste que les Verts se doivent, également, de muscler leur ligne offensive, avec les départs de Khazri, Hamouma et, sans doute, de Bouanga dans les prochains jours.

Une rumeur, persistante, fait état d'un intérêt de l'ASSE pour l'attaquant de Niort, Ibrahim Sissoko. Et aux dernières nouvelles, le joueur, en dépit d'une offre de Clermont-Ferrand, n'a toujours pas fait son choix comme l'a indiqué Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur le mercato. Les dirigeants stéphanois vont donc tenter de maintenir la pression et la proposition pour essayer de conclure le dossier.

▶️ Dossier #Sissoko toujours en stand-by malgré une belle offre (Clermont sur le coup).

▶️ Le club surveille des joueurs libres.

▶️ Des contacts avec un latéral gauche.@MohamedTERParis dans le Space de @lagreenitude. #ASSE pic.twitter.com/7cTvIC9YwV — Sainté Inside (@SainteInside) June 26, 2022

Benjamin Danet

Rédacteur