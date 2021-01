Dossier Mostafa Mohamed à l'ASSE, épisode 458. Alors que l'attaquant de pointe du Zamalek est courtisé par l'ASSE depuis des semaines, et que le dossier vire au tragi-comique, voici que le nom de Galatasaray revient avec insistance. Pas une nouveauté, certes, mais cette fois, le club turc passerait la seconde et tenterait de finaliser le transfert. Prix avancé ? 5 millions de dollars.

Pour rappel, la priorité de Mostafa Mohamed était bel et bien l'ASSE. Mais le club du Forez et celui du Zamalek ne sont jamais parvenus à s'entendre sur les modalités de paiement. Un entretien du président Roland Romeyer à la télévision égyptienne avait également torpillé le dossier. Bref, Mohamed dans le Forez, ça sent de moins en moins bon. A moins que...