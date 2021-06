ASSE - Mercato : encore une prolongation chez les Verts (Officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Voici le communiqué du club, publié il y a quelques minutes seulement.

"C’est en vert que l’avenir d’Yvann Maçon va continuer de s’écrire. Stéphanois depuis janvier 2020, le latéral de 22 ans a en effet prolongé son contrat avec les Verts.

Après Etienne Green, Saïdou Sow, Maxence Rivera et Aïmen Moueffek, il est le cinquième joueur du groupe professionnel à s'engager dans la durée avec le club. Cette décision témoigne de la volonté de l’AS Saint-Étienne de s’appuyer sur ses jeunes talents et indique toute la confiance accordée à Yvann Maçon après l’épreuve qu’il a dû traverser la saison dernière.

Victime d'une grave blessure à un genou alors qu’il honorait sa première titularisation en équipe de France Espoirs, le défenseur a vu son ascension fulgurante stoppée nette. Le Guadeloupéen, repositionné sur le côté gauche, a été un élément-clé de l'excellent début de saison 20-21 des Verts. Il a délivré une passe décisive lors du succès historique de l'ASSE à Marseille (2-0) avant d’inscrire, trois jours plus tard à Nantes (2-2), le but jugé le beau de la saison par les supporters. Ces performances lui ont ouvert les portes des Espoirs avant qu’elles ne se referment brutalement en raison de sa blessure.

Depuis son arrivée dans le Forez en provenance de Dunkerque (National), Yvann Maçon s’est distingué par ses qualités techniques, sa polyvalence et sa volonté de se mettre au service du collectif stéphanois. Travailleur consciencieux et à l’écoute, le droitier a su se réinventer pour jouer - et performer - dans le couloir gauche.

Yvann Maçon : "Cette prolongation de contrat montre que le coach et les dirigeants comptent sur moi. Je suis très touché par cette grande marque de confiance. Je suis d'autant plus reconnaissant envers le club que j'ai connu une grave blessure. J'ai beaucoup appris de cette épreuve. Je me dis que c'est un mal pour un bien. J'essaie de ne pas me projeter sur cette nouvelle saison, je veux avancer étape par étape "

Claude Puel (manager général de l'AS Saint-Étienne) : "Je suis très heureux de la prolongation d'Yvann comme de celles de nos jeunes joueurs qui ont récemment décidé de s'inscrire dans la durée avec l'ASSE. Nous allons continuer à accompagner sa progression, stoppée la saison dernière par une blessure. Yvann doit reprendre le fil de sa carrière en s'appuyant sur ses qualités de défenseur moderne. Il est doté d'une bonne lecture du jeu, va vite, sait défendre et a montré ses capacités d'adaptation en s'imposant dans le couloir gauche. Il a toujours fait preuve une grande envie d'apprendre. Son état d'esprit correspond aux valeurs du club et constitue un atout ."