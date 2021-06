ASSE - Mercato : encore une prolongation de contrat !

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

L'ASSE, comme elle en a pris l'habitude, ne donne pas de date quant à la date de fin de contrat de Maxence Rivera. Mais on sait néanmoins que Claude Puel continue de faire c confiance à son jeune attaquant. Voici le communiqué du club.

"A l'instar d'Etienne Green, Saïdou Sow et Aïmen Moueffek, tous formés comme lui au Centre Sportif Robert-Herbin et désormais liés aux Verts pour plusieurs saisons, Maxence Rivera a prolongé son contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Cette prolongation de contrat s'ajoute aussi aux premiers contrats professionnels paraphés par Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux et Ahmed Sidibé. Elle montre ainsi la volonté du club de bâtir son futur sur la richesse d'un centre de formation désormais classé dans la catégorie "Prestige".

Passé de Bourgoin-Jalliieu à l'ASSE en U15, Maxence Rivera a notamment remporté la Coupe Gambardella en 2019. Dès le début de l'année suivante, il a signé son premier contrat professionnel avant de connaître sa première titularisation en Ligue 1 Uber Eats au Parc des Princes, à 17 ans, puis une première convocation internationale en équipe de France U18.

Alors qu’il vient seulement de fêter ses 19 ans, l'attaquant des Verts a disputé 17 matches en Ligue 1 Uber Eats. Il figure parmi les 19 joueurs formés au club à avoir évolué en Ligue 1 Uber Eats la saison dernière, ce qui fait de l’ASSE le club leader des cinq championnats européens majeurs dans ce domaine.

Maxime Rivera : "C'est une fierté de m'inscrire dans le durée avec mon club formateur. Depuis plus d'un an, j'ai beaucoup appris en m'entraînant quotidiennement avec le groupe professionnel. J'ai conscience des progrès que je dois encore effectuer pour prétendre m'imposer au plus haut niveau. Cette prolongation de contrat est un encouragement à poursuivre mon travail avec l'exigence qui caractérise le coach, Claude Puel, et son staff."

Claude Puel (Manager général de l'AS Saint-Étienne) : "Maxence a progressé à l'entraînement dans sa gestuelle et doit désormais le montrer en match en apprenant à mieux gérer ses émotions. Il possède de belles qualités pour créer des différences, marquer et faire marquer. Maxence fait partie d'un groupe de jeunes joueurs issus du centre de formation que nous développons et qui sont en train de passer des paliers."