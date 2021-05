ASSE - Mercato : encore une prolongation de contrat (Officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Voici le communiqué de l'ASSE, publié à l'instant. On constate, une fois encore, que la date de contrat n'est pas donnée par le club du Forez. Comme pour Etienne Green, le gardien des Verts, qui a prolongé hier. Une nouvelle façon de communiquer, sans doute...

"Après Etienne Green, dont la prolongation de contrat a été officialisé hier mardi, c'est une autre révélation de cette saison, Saïdou Sow, qui s'est engagée dans la durée avec son club formateur. Arrivé de Neuilly-sur-Marne, en banlieue parisienne, en 2016, le défenseur central âgé de 18 ans est l'un des 19 joueurs formés au club à avoir évolué cette saison avec l'AS Saint-Étienne en Ligue 1 Uber Eats. Aucune autre équipe des cinq grands championnats européens n'a aligné plus d'éléments issus de son centre de formation.



Saïdou Sow est un homme de duels qui n'a cessé de progresser depuis son intégration au groupe professionnel, l'été dernier Déjà titulaire du baccalauréat avec deux ans d’avance, il a effectué ses débuts en Ligue 1 Uber Eats à Lens, lors de la 6e journée, puis a disputé 14 autres rencontres.

Quelques jours après la signature de son premier contrat professionnel, ses débuts remarqués en Ligue 1 Uber Eats lui ont valu une première sélection en équipe nationale de Guinée, en octobre 2020. Et moins de dix minutes après son entrée en jeu, il a réussi une passe décisive qui a permis au Syli de vaincre le Cap-Vert (2-1).

Saïdou Sow vient à nouveau d'être convoqué par le sélectionneur de la Guinée, Didier Six, pour participer à quatre matches amicaux, dont deux contre la Turquie.

Et la réaction du joueur. "C'est une grande joie de prolonger mon contrat dans le club où j'ai été formé. Cette saison, j'ai beaucoup appris. À l'entraînement, Claude Puel m'a poussé chaque jour à en faire plus. Grâce aux éducateurs du centre de formation, j'avais acquis les fondamentaux mais l'exigence du coach et de son staff m'a aidé à grandir. Cette prolongation de contrat constitue une nouvelle étape dans ma carrière. La confiance du Président Roland Romeyer et du club est un encouragement à travailler plus car je dois encore franchir d'autres paliers. J'espère également rendre au club tout ce qu'il m'a déjà apporté."