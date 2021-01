ASSE - Mercato : énième rebondissement, Mohamed s'éloigne !

Chaque jour qui passe apporte son lot de rebondissements dans le dossier du transfert de Mostafa Mohamed à l'ASSE. Hier, il semblait que le jeune attaquant égyptien n'avait plus qu'à apposer sa signature en bas du contrat que lui proposaient les Verts. Il ne restait qu'à s'arranger avec le Zamalek concernant le montant de l'indemnité, le vice-champion d'Afrique réclamant 5 M€. Mais ce jeudi matin, le site FilGoal apporte de nouveaux éléments qui confirment que l'ASSE est loin d'avoir bouclé le transfert…

Le Zamalek veut des dollars, des clauses et un paiement en une fois

Selon le responsable du recrutement de l'ASSE, Jean-Luc Buisine, les négociations seraient désormais "au point mort". En cause, le fait que le Zamalek réclame cinq millions de dollars, et non des euros, ce qui est une bonne nouvelle vu le cours des devises, mais surtout un bonus de 1,5 million. Ainsi, la facture s'élèverait au total pour Saint-Etienne à 5,35 M€.

Mais le plus rédhibitoire, ce sont les clauses de revente. Le Zamalek tient à récupérer 15% d'un futur transfert de Mostafa Mohamed. Les Stéphanois ne veulent pas aller au-delà de 10%. D'où des négociations qui n'avancent plus désormais. Sans parler du fait que, contrairement à ce qui a été annoncé hier, le club égyptien veut être payé en une seule fois alors que les Verts voudraient un paiement échelonné. En bref, le feuilleton n'est pas près de s'arrêter…