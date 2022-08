ASSE - Mercato : entre Tardieu et Kaba, Batlles aurait une préférence au milieu

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Les quinze derniers jours du mercato promettent d'être animés du côté de Saint-Etienne, où Laurent Batlles attend encore quatre à cinq recrues alors que Loïc Perrin, lui, espère poursuivre l'opération dégraissage. Il devrait d'ailleurs enregistrer le départ d'Harold Moukoudi, actuellement en Grèce pour passer sa visite médicale avec l'AEK Athènes. Certaines sources annoncent que les Grecs verseront une indemnité pour le Camerounais, indemnité qui pourrait être réinvestie dans le recrutement.

Car Batlles tient à renforcer notamment son milieu de terrain et deux pistes se dégagent, celles de Florian Tardieu (ESTAC) et de Mohamed Kaba (Valenciennes). D'après Le Progrès, l'entraîneur des Verts privilégierait le premier, tout simplement parce qu'il le connaît et que le joueur connaît ses principes de jeu. Son intégration au groupe, où figurent déjà plusieurs anciens Troyens, serait également plus rapide. Mais les relations entre Saint-Etienne et Troyes se sont distendues après la vraie-fausse arrivée de Yoann Touzghar. C'est donc un dossier très compliqué qui attend Loïc Perrin...