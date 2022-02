ASSE – Mercato : Enzo Crivelli fait déjà débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La question de la semaine

Vraiment pas convaincu

« L'ASSE a souhaité prendre son temps pour faire signer un attaquant. On peut le comprendre. Comme souvent, on ne jugera que sur les résultats. Reste qu'il y a de quoi être déçu des noms couchés dans la colonne recrues. Je veux bien croire en une relance de l'ancien Bordelais, Bastiais et Caennais mais quand même... Je comprends la déception légitime des supporters qu'on a fait rêver avec Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Serhou Guirassy (Stade Rennais), Verdat Muriqi (Lazio de Rome) ou encore Bafétimbi Gomis (libre) et qui voient débarquer le Rouennais...

Enzo Crivelli est un énorme pari. Un joueur à la relance qui sort de presque deux ans de désert offensif (2 buts marqués sur la période). Autant je n'étais pas convaincu par la piste Robert Béric, revenant de sa pré-retraite en MLS, autant j'ai quand même le sentiment que le Slovène aurait pu marquer 7-8 buts pour les Verts. Je n'ai pas la même impression avec Enzo Crivelli que je vois davantage comme un déménageur de défense plutôt qu'un buteur.

Le Mercato des Verts se finit pour moi en queue de poisson. L'ambition affichée de tout donner pour sauver le club n'aura jamais réellement dépassé le stade des mots. A mes yeux, seuls Paul Bernardoni et Eliaquim Mangala sont à la hauteur, sur le papier, des promesses. Il est vraiment temps que l'ASSE soit vendu à des dirigeants un peu plus efficaces et un peu moins adeptes de la « poudre de perlimpinpin ». »

Alexandre CORBOZ



C'est un déménageur, mais ses stats font peur et ses adducteurs sifflent

« Comme Alexandre, j'aurais préféré un retour de Gomis, voire de Beric. Et je m'interroge sur le timing de la signature de Crivelli. L'ASSE a donc attendu si longtemps pour finalement signer ce joueur-là... N'aurait-il pas été possible de l'enrôler plus tôt, alors qu'il était en grande difficulté à Antalyaspor, qui a résilié son prêt ? L'ASSE visait Mateta, Guirassy, elle aura Crivelli. Pour autant, le profil de l'ancien Bastiais ne me déplait pas. On sait que c'est un guerrier. Il va jouer des muscles dans les surfaces adverses. Avec lui, il ne sera plus aussi inutile d'effectuer des centres, et on peut espérer que les autres joueurs offensifs profiteront de son travail de sape.

Pour la mission maintien, Crivelli peut être une arme intéressante, et il lui sera de toute façon difficile de faire pire que ses deux prédécesseurs, Abi et Krasso, sans parler du pauvre Ramirez puisqu'il n'aura quasiment jamais joué. Ce qui m'inquiète quand même un peu, c'est cette gêne (adducteur) qui l'a empêché de débuter contre Montpellier (3-1) et ce sont ses stats. Car Crivelli n'a plus marqué depuis plus d'un an et n'a inscrit que 2 buts en un an et demi après ses débuts réussis en Turquie. Encore un joueur en méforme à relancer, donc. Mais en hiver, surtout avec les faibles moyens dont elle disposait, à quel 9 l'ASSE pouvait-elle vraiment prétendre ? »

Laurent HESS

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

VERTUEUX ! 🔄💚

Irréprochables face au MHSC, les Verts doivent poursuivre leur opération maintien dimanche face à Clermont ! 💪

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnnmhU pic.twitter.com/IU3fB9yTaj — But! Saint-Étienne (@ButASSE) February 8, 2022