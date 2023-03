ASSE - Mercato : Erding se paye les dirigeants pour leur refus de le faire revenir

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'été dernier, alors que l'AS Saint-Étienne était contraint de descendre en Ligue 2, Mevlut Erding, qui est passé chez les Verts de 2013 à 2015, souhaitait revenir dans le Forez. Mais les dirigeants stéphanois n'ont pas voulu.

"Les dirigeants n'ont pas voulu et je pense que c'était une erreur"

Dans une interview accordée à nos confrères de Peuple Vert, l'attaquant turc, qui a finalement pris la direction du Racing Besançon, pensionnaire de National 2, est revenu sur son souhait de revenir à l'ASSE.

"Tout simplement, j'allais arrêter le foot et quand j'ai vu mon club, je dis "mon club" car c'est un club que j'adore l'ASSE. Descendre en Ligue 2, cela m'a fait terriblement mal. La place de ce club n'est pas en Ligue 2 mais dans les 7/8 premiers de Ligue 1. Avec la ferveur, l'histoire, la couleur du maillot, ils doivent être dans les meilleures équipes de Ligue 1. J'ai proposé mes services du coup. J'ai été clair et j'ai dit : je ne veux d'argent, je viens pour aider et encadrer avec mon expérience. C'était une aide pour essayer de faire remonter le club. Je sais que dans un vestiaire, les cadres, c'est très important et j'aurais opté ce rôle là à Saint-Étienne. Les dirigeants n'ont pas voulu et je pense que c'était une erreur. Vous avez bien vu le début de saison, ça manquait de cadre, de leader. Dans une équipe qui vient de descendre, il faut une colonne vertébrale, il faut des mecs qui n'acceptent pas la défaite car tu es l'ASSE. Tu joues chaque match pour gagner en Ligue 2. Ils ont redressé la pente mais trop tardivement. Avec 2/3 cadres pas chers, l'ASSE serait dans les trois premiers."

Fabien Chorlet

Rédacteur