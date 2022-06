ASSE – Mercato : Erding se propose et fixe ses exigences, un Brahimi ciblé au milieu ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si l'ASSE est sur le point de boucler un 3e renfort aujourd'hui avec Jimmy Giraudon (ESTAC, 30 ans) et que les Verts espèrent encore réaliser un coup avant lundi prochain et la reprise de l'entraînement (Tristan Dingomé), cela n'empêche pas de nouvelles rumeurs d'apparaître.

Erding : « J'ai fait part de mon envie à Saint-Etienne »

En attaque, alors que Laurent Batlles est plutôt résolu à atteindre un peu faute d'être parvenu à un accord financier avec Ibrahim Sissoko (ex-Niort, 26 ans), une piste de renom a offert ses services : Mevlüt Erding. Sur RMC Sport, l'ancien buteur du PSG et des Verts (35 ans) a laissé entendre qu'il se verrait bien revenir dans le Forez :

«Pour l’instant je suis sans club. Je me suis préparé tout l’été. Je n’ai pas envie d’arrêter, mais si rien ne me convient, je vais arrêter. Pour être honnête, j’ai fait part de mon envie à Saint-Etienne parce que c’est un club mythique, un club à part, qui a besoin de joueurs comme moi pour faire le lien entre les joueurs et l’entraîneur, pour montrer la grandeur du club. Je le dis avec modestie ».

Le compte Twitter Sainté Inside apporte des précisions sur cette piste. Mevlüt Erding a bien appelé Loïc Perrin (coordinateur sportif) pour se proposer à un salaire très abordable (10 000€ brut mensuel, sans prime à la signature). C'est Laurent Batlles qui tranchera dans les prochaines heures sur le dossier.

INFO SI : M. Erdinç (libre) a en effet été proposé à l'#ASSE. Un retour de Perrin, qui devait s'entretenir avec Batlles sur le sujet, est attendu. Un salaire de 10.000€ bruts mensuels serait demandé. Aucune prime à la signature réclamée. Le joueur attend une réponse définitive. pic.twitter.com/D6UnXCdk7l — Sainté Inside (@SainteInside) June 23, 2022

Un milieu de Dunkerque ciblé ?

Autre piste dévoilée par le journaliste de RMC Loïc Tanzi : celle menant au milieu offensif de Dunkerque Bilal Brahimi (22 ans). Apparu à 33 reprises en L2 (3 buts, 3 passes décisives), l'intéressé ne repartira pas en National 1 avec le club nordiste. En plus de l'ASSE, le SM Caen, le Grenoble Foot 38 ainsi que deux clubs belges sont sur les rangs.

Erding de retour à l'ASSE ... avec un Brahimi ? Deux nouveaux noms sont sortis sur le Mercato de l'ASSE : Mevlüt Erding (libre, 35 ans) et Bilal Brahimi (Dunkerque, 22 ans). L'international turc a proposé ses services à Loïc Perrin. Le milieu offensif plait en Ligue 2.

Alexandre Corboz

Rédacteur