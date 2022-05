ASSE - Mercato : et maintenant, un gardien est pisté en Ligue 2 !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE a trouvé son nouveau terrain de jeu au mercato. Il s’agit de la Ligue 2... et plus précisément du Nîmes Olympique. Alors qu’Anthony Briançon, Yassine Benrahou et Zinédine Zidane sont déjà pistés, un quatrième Crocodile est dans le viseur des Verts pour cet été : Per Kristian Bråtveit (26 ans).

« Montpellier observe le gardien du Nîmes Olympique, Per Kristian Bråtveit. Alors que ça n’est pas le profil recherché, Saint-Étienne l’observe aussi », a glissé le bien informé Mohamed Toubache-Ter hier soir sur son compte Twitter.

L’insider, en fin de semaine dernière, avait déjà fait savoir que l’ASSE recherchait une doublure expérimentée à Etienne Green, que les dirigeants souhaitaient voir repasser numéro 1 la saison prochaine.

Alors que ça n’est pas le profil recherché, Saint-Étienne l’observe aussi. #MHSC #ASSE #NO — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 8, 2022

Pour résumer Les recruteurs de l’ASSE semblent avoir les yeux rivés sur la Ligue 2 pour anticiper leur mercato estival. Une nouvelle piste a ainsi été identifiée du côté du Nîmes Olympique. C'est le quatrième Croco dans ce cas de figure...

