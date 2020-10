ASSE – Mercato : Et pendant ce temps-là, Robert Beric...

Rien ne va plus à l'ASSE. Leaders après trois journées, les Verts sont tombés à la 13e place de la L1. Ils restent sur quatre défaites. Plombés par les blessures et le départ de Wesley Fofana, les Stéphanois ont des soucis dans tous les secteurs de jeu. A Metz (0-2), hier, ils ont à nouveau encaissé un but d'entrée de jeu, avant de marquer contre leur camp (Sissoko) en fin de rencontre. Et entre temps, malgré 55% de possession, les protégés de Puel ne se sont quasiment procurés aucune occasion, hormis une tête au dessus du jeune Tshibuabua.

Beric, la preuve par 9

En pointe, Hamouma était très isolé, et Bouanga est encore passé à côté de son match. Krasso, lui, est resté sur le banc après sa mi-temps catastrophique contre Nice (1-3) le week-end précédent, alors que Charles Abi et Arnaud Nordin sont toujours à l'infirmerie. Une situation qui ne fait qu'aviver certains regrets par rapport au départ de Robert Beric, l'hiver dernier. Surtout que le Slovène n'arrête pas de marquer : samedi, il a inscrit son 9e but en 16 matches de MLS avec le Chicago Fire FC, contre les Red Bulls de New-York (2-2).