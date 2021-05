ASSE - Mercato : Etienne Green prolonge chez les Verts (Officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

C'était dans les tuyaux, c'est officiel : Etienne Green, le jeune gardien de l'ASSE, prolonge la vie en Vert. Voici le communiqué publié à l'instant par le club du Forez. "L’AS Saint-Étienne et Etienne Green ont décidé d'inscrire leur collaboration dans la durée. À 20 ans, le gardien des Verts a paraphé une prolongation de contrat qui illustre la volonté du club de faire du développement de jeunes joueurs formés au Centre-Sportif Robert-Herbin un axe stratégique de son projet sportif.

Appelé à pallier les forfaits de Jessy Moulin et Stefan Bajic le 4 avril dernier à Nîmes, le natif de Colchester (Angleterre) a su saisir sa chance pour son tout premier match de Ligue 1 Uber Eats Serein malgré une faute sifflée injustement à son encontre, le gardien de but de 20 ans a notamment détourné un penalty, gardé un étonnant sang-froid pour un jeune de son âge et participé à une victoire charnière dans la saison des Verts.

Auteur de trois clean sheets en huit rencontres, il est devenu, contre Brest, le premier gardien né après le 1er janvier 2000 à réaliser 5 arrêts lors d'un match de Ligue 1 Uber Eats avant de réussir huit interventions face à Marseille (1-0).

Aussi efficace sur sa ligne que dans les sorties aériennes ou le jeu au pied, Etienne Green a parfaitement tenu son rôle et conquis le Peuple Vert puisqu'il a déjà été élu quatre fois homme du match par les supporters. Ultime épisode d'une fin de saison à succès, il vient d'être sélectionné en équipe de France Espoirs pour préparer le quart de finale de l'Euro face aux Pays-Bas.

Sa réussite valide le travail de détection et de formation mené depuis plusieurs saisons au sein du club. Prénommé Etienne par ses parents en clin d’œil à la capitale ligérienne, le gardien de but avait à peine 9 ans lorsqu'il a rejoint l’école de football de l’ASSE."

Etienne Green a commenté cette prolongation de contrat, toujours sur les site du club. "Ça a été une grande fierté de pouvoir disputer huit rencontres cette saison et c'est une très grande joie de pouvoir continuer cette belle aventure démarrée il y a 12 ans avec l’ASSE. J'ai une pensée spéciale pour les coachs et entraîneurs de gardiens qui m'ont accompagné au cours de ces années, de l'école de foot à la Ligue 1. Je souhaite également remercier le coach Claude Puel et le Président Roland Romeyer pour la confiance qu'ils m'ont accordée ainsi qu’André Biancarelli pour ses conseils et son optimisme au quotidien. J’espère bien sûr avoir l’occasion de revivre de nombreux autres matchs, à Geoffroy Guichard, et surtout avec les supporters sans lesquels le chaudron n’est pas le même."