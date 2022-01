ASSE - Mercato : Ferhat relancé en L1, un roc d'Espagne vers Saint-Étienne ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Son nom a été l’un de ceux les plus cités dans les clubs français cet hiver. Et pour cause, à 28 ans, à six mois de la fin de son contrat, l’ailier de Nîmes Zinedine Ferhat (28 ans) est un profil rare. L’ASSE et le Montpellier HSC avaient entamé des démarches en début de mercato... sans parvenir à boucler le dossier.

Ces derniers jours, L’Équipe annonce que deux clubs se sont lancés dans l’opération : Angers et Lorient. Une opération a-t-elle des chances d’aboutir d’ici à minuit ? Rien n’est moins sûr. La tendance reste à un départ libre au mois de juin. Si ces deux clubs veulent se donner une chance, ils devront, avant tout, convaincre les dirigeants du club gardois.

Ces derniers se sont montrés redoutables en affaires depuis le début de ce dossier épineux. Par ailleurs, le journaliste de Marca Juanje Fernandez laisse entendre que Mathieu Peybernes (31 ans) arriverait en prêt du côté de l’ASSE. Le défenseur central de Malaga, ancien du FC Lorient, a déjà été relié aux Verts dans le passé.