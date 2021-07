ASSE - Mercato : feu vert pour Ekuban, arrivée la semaine prochaine ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE pourrait tenir sa première recrue du mercato estival. Si l’information est encore à prendre avec de grosses pincettes, Takvim annonce que Caleb Ekuban aurait accepté une offre des Verts le concernant.

« Ekuban, qui n'a pas signé de nouveau contrat à Trabzonspor, a exprimé son désir de quitter l'équipe et a accepté l'offre de Saint-Étienne, avance le média turc. La star ghanéenne de Trabzonspor est largement d'accord avec l’ASSE. Le transfert de la star de 27 ans deviendra officiel la semaine prochaine. »

Connaissant les finances serrées du club forézien, on restera beaucoup plus mesuré sur l’imminence de l’arrivée d’Ekuban... qui a une valeur marchande actuelle de 7 millions d'euros. L’attaquant de 27 ans a disputé 33 matchs pour Trabzonspor la saison dernière, pour 11 buts et 4 passes décisives. Ce qui est plus sûr, c’est qu’il correspond au cahier de charges de Claude Puel au poste d’avant-centre.