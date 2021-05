ASSE – Mercato : feu vert pour Kechrida, l'entourage du joueur confirme !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Difficile d'imaginer que Wajdi Kechrida ne rejoindra pas l'ASSE, même s'il y a une jurisprudence Mostafa Mohamed dans le Forez depuis cet hiver... Comme notre site vous l'a révélé il y a une semaine, l'ASSE a bel et bien accéléré sur le dossier Wajdi Kechrida. Le latéral de l'ES Sahel a été supervisé à plusieurs reprises par les Verts et Claude Puel le suit de longue date. Un nouveau média tunisien, Ettachkila, confirme depuis quelques minutes qu'un accord de principe a été trouvé entre l'international tunisien et le club du Forez.

En fin de contrat, Kechrida se serait engagé pour 4 ans, via un accord de principe. Ce que confirme Hedi Limem, fondateur du média tunisien, sur Twitter, en citant l'entourage proche du défenseur. « Information confirmée par l’entourage proche du joueur. Le dernier doute de Kechrida concernant la situation de Puel a été dissipé. Ce dernier sera bel et bien l’entraîneur des Verts la saison prochaine (peu importe le repreneur) Une excellente nouvelle pour le football tunisien ». Kechrida a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives cette saison en 28 matches avec l'ES Sahel.