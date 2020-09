ASSE - Mercato : Fofana annoncé en tribune à Nantes, clash en vue pour forcer son départ ?

Cette semaine, la présence de Wesley Fofana lors de la victoire de l'ASSE face à l'OM, après le succès contre Strasbourg, laissait entendre que le défenseur stéphanois avait digéré la position de son club. Alors que le jeune défenseur a affiché publiquement son envie de rejoindre Leicester, Claude Puel ne veut pas entendre parler d'un départ.

Les choses semblaient donc s'apaiser, mais un nouveau tournant dans le dossier est peut-être en train d'avoir lieu. Le journaliste de Telefoot Fabrice Hawkins annonce en effet que Wesley Fofana ne sera pas sur le terrain ce dimanche pour affronter le FC Nantes. Non seulement le défenseur ne sera pas dans le onze titulaire, mais pas non plus sur le banc de touche.

Wesley #Fofana en tribune à Nantes. Il ne sera même pas sur la feuille de match. https://t.co/JISiiFyC5b — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 20, 2020

Le joueur ne compte pas lâcher l'affaire

Pour le moment, impossible de savoir si ce choix est celui de Puel ou celui du joueur pour forcer son départ. Une chose est sûre selon le journaliste, « le jeune défenseur veut plus que jamais quitter Saint-Etienne ». Les prochains jours s'annoncent donc tendus dans le Forez.