ASSE - Mercato : Fofana décisif pour boucler le dossier Slimani ?

L’information est signée L’Équipe. Hier, sur son site internet, le quotidien sportif a fait savoir que l’ASSE suivait de près la situation d’Islam Slimani. Claude Puel avait coaché l'international algérien à Leicester, où l’intéressé, en fin de contrat au mois de juin, est en rupture de banc depuis son retour de l’AS Monaco cet été. À 32 ans, Le Fennec avait inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives sur le Rocher.

Pour l’heure, le sujet de son salaire très élevé reste une équation à résoudre pour envisager une arrivée chez les Verts en janvier 2021 (Slimani émargerait à 380 000€ brut par mois). « La marge de manoeuvre de l’ASSE sur ce dossier se révèle étroite mais pas nulle », explique le quotidien sportif.

Surtout que les Verts ont un atout dans leur manche : Wesley Fofana. Après avoir obtenu de Saint-Étienne qu'il lui cède Wesley Fofana en octobre, Leicester pourrait lui renvoyer l'ascenseur en lui prêtant Slimani. Ce qui lui permettait d'économiser le salaire d'un joueur sur lequel il ne compte plus », conclut Bernard Lions. L’espoir est entretenu.

