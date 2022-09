ASSE, PSG - Mercato : Fofana dévoile les dessous lunaires de son transfert à Chelsea

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Recruté pour une somme record par Chelsea (80 M€), Wesley Fofana nage dans le bonheur le plus total après avoir connu un été très agité. Notamment en raison d’une visite médicale ubuesque. « Je pensais la faire à Londres et j’ai appris qu’elle se déroulerait à New York, a-t-il expliqué à L’Équipe. C’est le médecin des Lakers qui supervisait tous les tests, il a tout regardé. Ça a duré plus de dix heures. »

Fofana, qui a signé un contrat de sept ans, se rappelle d’où il vient. « J’avais envie de montrer ma détermination au club, poursuit-il. On avait aussi la volonté de ne pas avoir de rémunération pour mes droits d’image et mes agents ont géré cela parfaitement. Ces trois dernières années ont été un peu folles pour moi, beaucoup de chamboulement dans ma vie, Saint-Étienne, Leicester et maintenant Chelsea, où je veux m’inscrire dans la durée. »

Avec ce transfert mirobolant, l’ancien défenseur de l’ASSE espère trouver grâce aux yeux de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde au Qatar. « L’équipe de France, c’est forcément dans un coin de la tête. Je sais qu’à Chelsea je mets un peu plus de chances de mon côté, a-t-il évacué. Je veux représenter mon pays. Je ne suis pas obnubilé par ça, je reviens de tellement loin, de sept mois de réhabilitation. Je sais que ça va être compliqué, qu’il y a beaucoup de grands joueurs à mon poste, mais je vais me battre avec mes armes pour essayer de convaincre le sélectionneur. »