ASSE - Mercato : les tout derniers détails des dossiers Fofana, Diony et Boudebouz

L’OL n’est pas le seul club de L1 à poursuivre son opération dégraissage. L’ASSE va en effet bientôt se défaire de Loïs Diony. L’Équipe assure que l’intérêt d'Angers pour l'attaquant des Verts va aboutir. Priorité de l'entraîneur du SCO Stéphane Moulin, le buteur de 27 ans va s engager dans les heures à venir avec le SCO, avec qui il va signer pour une durée de trois ans.

Courtisé lui aussi, à l’étranger, Wesley Fofana ne devrait pas bouger de l’été. Comme déjà expliqué par But!, le site Made In Foot confirme que le stoppeur de 19 ans souhaite pas quitter l'ASSE. « Les dernières rumeurs ont étonné son entourage qui dément toute volonté de départ, glissent nos confrères. Il préfère effectuer une saison pleine dans son club formateur avec Claude Puel. L'intérêt de Leicester est toutefois bien réel. »

Boudebouz a bien été approché par un club qatari

Enfin, le cas Ryad Boudebouz est plus nébuleux. Là aussi, l’international algérien a déjà exprimé son souhait de rester à l’ASSE et de se battre pour y retrouver une place de titulaire. Néanmoins, Peuple Vert assure qu’un club qatari a bel et bien approché le joueur de 30 ans. Pour l’heure, l’intéressé n’y prête pas spécialement attention.