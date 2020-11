ASSE - Mercato : Fofana n'a pas été le seul à sauver les Verts financièrement

Samedi à 17h, l'AS Saint-Etienne se déplace à Brest pour tenter de mettre un terme à sa série de six défaites. Les Verts retrouveront dans le camp d'en face un Franck Honorat qui n'aura passé qu'une saison dans le Forez, la dernière, même s'il y a été transféré dès 2018 (il était resté à Clermont en prêt). Dans une interview au site Poteaux Carrés, le Toulonnais de naissance a expliqué n'avoir aucune rancune vis-à-vis de son expérience stéphanoise et des conditions de son départ, qui ressemblent finalement à celles de Wesley Fofana.

"Les considérations financières ont beaucoup joué dans ce transfert"

"On ne sait jamais si j'aurais eu une carte à jouer si j'étais resté mais le club avait besoin d’argent. En quelques mois et seulement 12 matches de L1 à Sainté, ma valeur a augmenté de 3 millions. Pour un joueur comme moi, je pense que c’est énorme et que le club a saisi l’opportunité de me vendre."

"On m’avait dit que j’allais avoir moins de temps de jeu et, pendant le confinement, j’ai vu que j’étais sur la liste des transferts. Je n’avais aucune garantie d’avoir plus de temps jeu cette saison avec l’ASSE. Après, on n’en a jamais, surtout avec un coach comme Claude Puel. Mais les considérations financières ont beaucoup joué dans ce transfert. Le club avait besoin d’argent, il a pu me vendre 5 millions alors qu’il m’avait acheté un peu moins de 2 millions. Saint-Etienne est content pour moi, je suis content pour eux. Tout le monde s’y retrouve.