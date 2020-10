ASSE – Mercato : Fofana ne devrait pas faire long feu à Leicester !

Wesley Fofana a gagné son bras de fer avec l'ASSE le mois derniers. Lors des derniers jours du Mercato, le défenseur de 19 ans a fini par être transféré à Leicester. Un transfert record pour l'ASSE : 35 M€, avec 5 M€ de bonus. Dans l'entretien accordé ce vendredi à L'Equipe, Claude Puel revient sur ce départ, non anticipé par le club forézien mais fort bienvenu pour ses finances...

Puel ne veut plus des ventes « dans l'urgence » telles celles de Fofana et Saliba

« Notre situation financière n'est pas grave puisqu'on a vendu Fofana, a expliqué Puel. On a des échéances à remplir avant le 30 juin. Il n'y avait pas de débat le jour où on l'a laissé partir. Mais dans un an, Wesley aurait coûté bien plus cher, car de grands clubs avaient programmé sa venue à ce moment-là. Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde. »

Et au Castrais d'avancer la marche à suivre pour les Verts, à l'avenir...« Si on effectue un investissement qui va mettre à mal les finances et qu'on est obligés de vendre des jeunes pour les rétablir, quand est-ce que le club progresse ? On y arrivera en redevenant maître du marché, c'est-à-dire en programmant la vente d'un joueur, pas en la réalisant dans l'urgence. C'est un voeu pieux. Les départs de Saliba et de Fofana ? C'est du court terme, même pour les gamins. »