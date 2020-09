ASSE - Mercato : Fofana ou pas, Leicester a activé un plan B

Des rumeurs, des rumeurs, mais toujours rien de fait. En dépit d'informations fantaisistes, et notamment les dernières qui font état d'une surenchère du Milan AC ou encore d'un intérêt du Stade Rennais, le défenseur de l'ASSE, Wesley Fofana, maintient le cap et n'espère qu'une chose : rejoindre la Premier League et le club anglais de Leicester.

Problème, Claude Puel et les dirigeants de l'ASSE ne veulent pas en entendre parler. Et ont, déjà, bien fait comprendre à leur jeune défenseur que la porte était fermée. Définitif ? Jamais, et notamment en matière de mercato ou tout peut se passer jusqu'au 5 octobre prochain.

Direction l'Allemagne pour les Foxes

En attendant, les dirigeants de Leicester ont déjà activé leurs réseaux pour trouver un plan B. Et ce dernier aurait fuité, puisque selon le Leicestershire Live, le défenseur central du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, est désormais dans les petits papiers de Brendan Rodgers. Tah, qui est également suivi par Fulham, ne vendrait qu'en cas d'échec lors des négociations avec les dirigeants stéphanois.

Pour rappel, Fofana demeure plus que jamais dans le groupe de Claude Puel. Et sera titulaire, ce soir, au stade Vélodrome, lors du déplacement de l'ASSE à Marseille.