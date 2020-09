ASSE – Mercato : Fofana, Romeyer, Puel, Caiazzo... des belles promesses à la réalité du foot-business

Wesley Fofana : « L'ASSE, c'est mon club de cœur. Je m'y vois encore dans le futur »

A sa prolongation de contrat, en avril, Wesley Fofana avait tenu ces propos : « Je ressens beaucoup de joie et de fierté de prolonger dans mon club formateur, avait-il dit. Ma signature a amené de la joie dans toute ma famille. Ils sont derrière moi et me poussent. L'ASSE, c'est mon club de cœur. Je m'y vois encore dans le futur. J'ai l'ambition de jouer au plus haut niveau mais je ne veux pas brûler les étapes. Pour l'instant, je suis dans l'un des plus grands clubs français avec un bon coach qui veut m'emmener en haut. » Et à lui d'évoquer sa relation avec Claude Puel... « Avec le coach, c'est une relation de confiance. Claude Puel m'apporte beaucoup de rigueur. On ne se fait pas des câlins tout le temps mais il y a une bonne entente. On m'appelle le chouchou du coach mais ça va, je le prends bien... »

Roland Romeyer : « Plus question de vendre nos meilleurs jeunes »

En avril, en se réjouissant de la prolongation de Fofana, Roland Romeyer avait tenu ces propos : « Le regret que nous avons, particulièrement avec Claude Puel, c’est d’avoir vendu l’été dernier William Saliba, un jeune à fort potentiel. Donc plus question de vendre nos meilleurs jeunes. »

Claude Puel : « Il est bien à Saint-Étienne et il restera à Saint-Étienne »

Quelques heures avant le bras de fer engagé par Fofana pour rejoindre Leicester, mi-septembre, Claude Puel avait tenu ces propos : « Pour moi il n'y a pas débat. J'ai fait plusieurs fois le point avec lui et c'est un jeune joueur qui a joué 17 matchs en professionnel. Je pense qu'il est encore en apprentissage et doit encore gagner en maturité. Il est dans le bon club pour continuer tranquillement sa progression. Il est bien à Saint-Étienne et il restera à Saint-Étienne. »

Bernard Caiazzo : « Il faut laisser le coach prendre les décisions »

Ce week-end, dans Téléfoot, interrogé sur Fofana, Bernard Caiazzo avait eu ces propos : « Wesley Fofana ? Quand on confie la politique sportive à un coach, il ne faut pas la confier à moitié mais à 100% et laisser le coach prendre les décisions avec un objectif qui est très clairement affiché à l’ASSE : que toute cette génération de jeunes puisse progresser régulièrement et au fil des années pour avoir une équipe au plus haut niveau, capable de jouer la Champions League. »