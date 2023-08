ASSE - Mercato : Gabriel Silva a trouvé un nouveau club

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Avec l'AS Saint-Etienne, Gabriel Silva aura participé à 82 rencontres, inscrivant 2 buts et délivrant 4 passes décisives. Arrivé à l’été 2017, il aura tout connu dans le Forez, surtout des blessures, qui ont gâché son expérience française. Et frustré les supporters. Libre depuis la résiliation de son contrat en janvier dernier, le défenseur brésilien aura passé une décennie entre l'Italie, l'Espagne et la France.

Retour au pays pour Silva

Selon les informations de la presse brésilienne, il devrait rentrer au pays. L’ancien joueur de Palmeiras va s’engager avec Ponte Preta, en Deuxième division. Le club est situé près de sa ville natale, Piracicaba, là où Gabriel Silva a ses racines.

Lembra dele?



Gabriel Silva, ex-Palmeiras, fecha com a Ponte Preta na volta ao Brasil depois de 12 anos na Europahttps://t.co/bz8vXppHwa — ge (@geglobo) July 31, 2023

