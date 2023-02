ASSE - Mercato : Gabriel Silva revient sur son départ et évoque la suite de sa carrière

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Libéré de son contrat à l'ASSE au début du Mercato d'hiver 2023, Gabriel Silva est revenu sur son départ du Forez dans un entretien à Globo. L'intéressé n'a aucun regret après la fin de cette aventure : « Il y a eu des changements ces dernières années, Saint-Étienne n'allait pas bien et je me suis mis d'accord avec le club. Je pense que c'était bon pour moi et pour eux ».

« J'ai hâte de retourner au Brésil »

Le latéral gauche brésilien – qui aspire désormais à tourner la page – cherche un rebond dans son pays.