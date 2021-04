ASSE – Mercato : Gaëtan Charbonnier (Stade Brestois) a failli signer chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Auteur d'un joli coup franc puis d'une deuxième but sur une action où il dépose Harold Moukoudi d'un petit pont avant d'enrouler sa frappe du droit dans le petit filet opposé d'Etienne Green, Gaëtan, Charbonnier a fait très fort samedi lors de la victoire de Brest face à l'ASSE (2-1). Un succès qui permet au Stade Brestois, avec 39 points, de prendre la 13e place à l'ASSE et de se rapprocher du maintien.

Il avait fait un essai à L'Etrat

Charbonnier (30 ans) a livré une performance qui fera date dans sa carrière, à n'en pas douter. Et celle-ci a peut-être pour lui une saveur particulière car il aurait pu porter le maillot vert. En effet, l'attaquant avait effectué un essai à L'Etrat il y a quelques années. Il évoluait alors à Châtellerault, en CFA, où il sortait d'une saison à 11 buts. Mais à 19 ans, il n'avait pas retenu l'attention des décideurs stéphanois et s'était finalement engagé quelques semaines plus tard avec le PSG, où il n'évolua qu'en réserve. Avant de se révéler chez les pros du côté d'Angers.