ASSE – Mercato : Galasaray se relance, Mostafa Mohamed s'enfonce !

Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à l'OM

Ça va mieux pour l'ASSE qui a obtenu son maintien en battant l'OM (1-0), une victoire qui lui permet de remonter à la 11e place de la L1, et ça va mieux aussi en Turquie pour Galatasa ray, toujours 3e de Super Lig mais qui peut toujours croire au titre après sa victoire face au leader, Besiktas (3-1), samedi.

1 seul but lors des 11 derniers matches de Galatasaray pour Mohamed

Un derby stambouliote auquel Mostafa Mohamed n'a pris part qu'en fin de rencontre. C'est Radamel Falcao qui était titulaire, une nouvelle fois. L'Egyptien, après avoir débuté son aventure en Turquie en inscrivant 5 buts en 5 matches, n'a inscrit qu'1 but lors des 11 derniers matches de son équipe. Expulsé, puis positif au Covid, Mohamed a perdu sa place et son but victorieux sur le terrain d'Antalyaspor (1-0) n'y a rien changé. Depuis, Galatasaray a disputé trois matches et le joueur prêté par Zamalek était à chaque fois remplaçant.