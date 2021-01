ASSE - Mercato : Galatasaray avance sur un autre buteur que Mohamed

Dès dimanche, un journaliste égyptien nous avait révélé que le Zamalek avait repris les négociations avec Galatasaray pour vendre Mostafa Mohamed. Le jeune attaquant préfèrerait rejoindre l'AS Saint-Etienne mais le club cairote est fâché avec les Verts depuis l'interview controversée de Roland Romeyer. Les contacts avec Galatasaray avaient été mis en sommeil car le Zamalek voulait respecter la volonté première de son joueur, qui était de rejoindre la France.

Seulement, le géant turc, visiblement conscient que son homologue cairote peut rapidement changer d'avis, n'a pas mis tous ses œufs dans le même sac pour ce qui est de recruter un buteur. Dès dimanche, là encore, nous avions relayé venue des Pays-Bas assurant que le Gala était en négociations avec le Feyenoord Rotterdam pour le recrutement de son attaquant danois Nicolai Jörgensen (30 ans).

Les contacts existent toujours et seraient même en train de s'intensifier, toujours selon la presse néerlandaise. Qui sait par exemple que Jörgensen touchera un salaire annuel de 2 M€ en cas d'arrivée sur les rives du Bosphore. Le Feyenoord verrait d'un bon œil le départ de son joueur puisqu'il a d'ores et déjà recruté son remplaçant, Lucas Pratto (ex-River). Si le Zamalek changeait à nouveau d'avis pour Mohamed, Galatasaray pourrait rapidement se retourner vers Jörgensen.

UPDATE • #Feyenoord striker Nicolai Jørgensen can earn a gross salary of € 2m at #Galatasaray. The negotiations will continue in the coming working week. https://t.co/Im012BkYrO