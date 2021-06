ASSE - Mercato : Galtier (OGC Nice) voudrait réaliser son premier gros coup chez les Verts

Après des semaines et des semaines d'âpres négociations, le LOSC et l'OGC Nice sont parvenus à un accord concernant le transfert de Christophe Galtier. L'entraîneur champion de France a fait savoir dès la fin mai qu'il comptait voler sous d'autres cieux mais les Dogues se sont montrés gourmands en réclamant près de 10 M€ pour le libérer. Ils vont finalement se contenter de trois fois moins et auront la satisfaction de voir le Marseillais débuter en toute hâte sa nouvelle aventure. Notamment en matière de transferts, chose qui se prépare généralement bien en amont.

Un départ de Bouanga pourrait arranger tout le monde

L'une des premières recrues réclamées par Christophe Galtier pourrait être Denis Bouanga. L'attaquant gabonais de 26 ans sort d'une saison très moyenne avec l'AS Saint-Etienne, où il est sous contrat jusqu'en 2023. Un départ arrangerait les deux parties, le joueur n'étant pas spécialement heureux depuis que Claude Puel est arrivé aux commandes et son club ayant besoin de faire entrer de l'argent frais dans les caisses.

Récemment, Denis Bouanga a fait état de son envie de jouer dans un club participant à la Champions League. Ce n'est pas le cas de Nice, même pas européen, mais c'est en tout cas son ambition à moyen terme depuis qu'il a été racheté par Ineos.

Le RC Lens, le LOSC et le Stade Rennais, sans compter des écuries étrangères (il a été question de l'Olympiakos), suivent l'ancien Nîmois, coté 9 M€ par Transfermarkt.

D’après nos dernières informations, le nouvelle entraineur de #Nice, Christophe #Galtier aimerait comme première recrue Denis #Bouanga 🇬🇦.



Le joueur stéphanois est courtisé par Rennes et Lille. Un départ cette été de l’#ASSE est acté. #Ligue1 pic.twitter.com/F9CbdUvR00 — JaLoMe-Info (@JaLoMe_Info) June 29, 2021