ASSE - Mercato : Gasset et Wantier livrent à Perrin la recette miracle pour relancer les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Les supporters de l’ASSE sont curieux de savoir quel mercato attend leur club favori cet hiver. Habitués à ne plus recruter à tour de bras depuis plusieurs périodes de transferts, les Verts pourraient passer la vitesse supérieure en janvier en prenant exemple sur la saison 2017-2018.

Mal embarqués en janvier 2018, les Verts avaient réalisé un recrutement salutaire sous la férule de Jean-Louis Gasset et David Wantier pour se maintenir en Ligue 1. Neven Subotic en faisait partie. « Son arrivée constituait une vraie plus-value, se souvient Gasset dans L’Équipe. C’est ça, le grand truc, quand tu prends un joueur : il doit être capable de te donner un coup de main et de ramener les autres. Une fois la confiance retrouvée, Perrin est redevenu le grand Perrin. Pareil pour Hamouma. » Seizièmes à la trêve (20 points), les Verts avaient bondi jusqu’à la 7e place (55 points). Actuels derniers (12 points), sont-ils capables de rééditer pareille performance cette saison ?

« Pour cela, il faut resserrer le groupe tout en le renforçant », répond Gasset. David Wantier donne les autres leviers miracles. « Le premier consiste à identifier, puis à sortir les joueurs contre-productifs, car pas dans l’esprit ou symbolisant la défaite. Le second, à trouver les pièces manquantes au puzzle de l’entraîneur, poursuit-il. Pour y parvenir, tu dresses une liste de cinq joueurs par poste, pas plus, sur lesquels tout le monde est d’accord en interne, parce qu’ils répondent au portrait-robot dressé par le sportif et validé par le financier, et qui sont en capacité de venir. La clé, c’est l’alchimie créée entre les dirigeants et de bien préparer les dossiers en amont. Cela te permet d’être chirurgical le moment venu. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DU RENFORT, ET VITE ! 👊💪

L'ASSE doit conclure au plus vite les pistes les plus intéressantes comme Ferhat, Mateta, Mangala ou encore Sako !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne Flèche vers la droite https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/27tBCdhFFq — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 29, 2021