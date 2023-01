ASSE – Mercato : Ghoulam annoncé dans un club de L1

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après près d'une décennie au Napoli, Faouzi Ghoulam, qui fêtera ses 32 ans le mois prochain, est libre de tout contrat depuis cet été. L'ASSE l'avait sollicité le mois dernier, il avait disputé deux matches amicaux avec les Verts. Mais malgré l'intérêt prononcé de Laurent Batlles et sa volonté de revenir au bercail, la proposition des dirigeants (un contrat de six mois alors qu'il souhaitait s'engager sur la durée, un salaire peu conforme avec son statut d'ancien international et très éloigné de celui de Gaëtan Charbonnier), l'a incité à en rester là.

Il pourrait retrouver Bouhazama à Angers

Selon le média Algéria Plus Football, Ghoulam devrait rebondir à Angers. Il serait même attendu dès ce mardi au SCO, où il retrouverait Abdel Bouhazama, qu'il avait connu chez les Verts pendant sa formation.