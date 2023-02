ASSE - Mercato : Ghoulam justifie son choix Angers et rend hommage à l'ASSE

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Revenu s'entraîner à l'AS Saint-Étienne mi-décembre dernier, Faouzi Ghoulam, qui était libre comme l'air depuis son départ de Naples l'été dernier, a décliné la proposition de contrat du club forérien et s'est finalement engagé pour six mois avec le SCO d'Angers.

"Il y a quelque chose qui s’est créé"

Présenté ce mardi devant la presse, le latéral gauche algérien a expliqué pourquoi il a décidé de poursuivre sa carrière en Anjou. "En fin de saison dernière, quand j’étais en fin de contrat à Naples, Laurent Boissier et Abdel Bouhazama m’avaient contacté. J’avais eu de longues conversations avec Laurent mais j’avais d’autres opportunités en France, des grands clubs. Mais je ne voulais pas revenir en Ligue 1, plutôt rester à l’étranger. Mais rien ne s’est réellement présenté. Donc je suis resté sans club pendant six mois. Laurent a gardé le contact avec moi jusqu’à ce que j’aie l’opportunité de venir m’entraîner ici, après mon expérience à Saint-Etienne. J’ai été agréablement surpris en arrivant ici. Le club n’a pas une image positive dans les médias alors qu’il mériterait de l’avoir. En trois semaines ici, j’ai vu une bonne ambiance dans le vestiaire, de la qualité dans le groupe et dans les infrastructures. Il y a quelque chose qui s’est créé au-delà de l’aspect sportif. Et le président a fait un effort pour que je signe ici. Pour moi, Angers n’est pas à sa place au classement, même si normalement, les résultats reflètent la qualité d’un groupe. Les joueurs et le club ne méritent pas tout cet acharnement contre eux. Quand je suis arrivé, j’avais un petit doute sur le club, mais pendant trois semaines, j’ai évalué les choses et c’est ce qui a mené au fait que je signe."

"J’ai eu la chance d’être formé dans un très grand club"

Faouzi Ghoulam a ensuite rendu un bel hommage à l'ASSE, son club formateur. "Depuis mon arrivée, à l’entraînement, je donner de la voix et j'encourage. Est-ce naturel ou un nouveau rôle pour vous. J’étais déjà comme ça à Naples. Je pouvais encourager Victor Osimhen comme je peux le faire avec Ibrahima Niane aujourd’hui. C’est naturel. J’ai eu la chance d’être formé dans un très grand club et ça m’a donné la possibilité d’arriver à Naples avec une maturité, une responsabilité. J’aurais pu ne pas parler, vu la situation, mais je pense que les joueurs le méritent."

Suivez dès 14h la conférence de présentation de nos deux dernières recrues Ibrahima Niane et Faouzi Ghoulam en présence du coordinateur sportif Laurent Boissier.



À l’issue de cette conférence de presse, la conférence d’avant match #SCOFCN en présence des 2 joueurs puis du Coach. pic.twitter.com/8P0URzSbER — Angers SCO (@AngersSCO) February 7, 2023

