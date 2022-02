ASSE - Mercato : Gnagnon, c'est pour quand ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Joris Gnagnon va-t-il vraiment porter le maillot vert dans sa carrière, autrement qu'avec la réserve stéphanoise ? On peut se le demander... Interrogé en début de semaine dernière par Le Progrès sur les débuts de l'ancien rennais, Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE, a confié qu'il n'était toujours pas prêt. « Quand Joris Gnagnon pourra-t-il jouer ? C’est difficile à dire. Il a fait beaucoup d’efforts, il faut qu’il en fasse encore pour retrouver son niveau de forme optimale. Il a joué avec la réserve. Et ça y est, il fait les entraînements collectifs. »

Recruté par Puel

Pascal Dupraz, lui, a eu ces mots à l'heure de faire le bilan du Mercato, en conférence de presse... « Je suis satisfait de ce qu'on a fait. Il y a la quantité. On a pris six joueurs, sept en comptant Joris Gnagnon qui était déjà là quand je suis arrivé. Le club s'était déjà engagé avec lui. J'ai bon espoir que ces renforts en seront. On verra à l'épreuve. » Des mots qui laissent entendre que Gnagnon est un cas à part pour son entraîneur. Lequel dispose de six autres défenseurs centraux dans son effectif (Mangala, Kolo, Moukoudi, Sow, Nadé, Bakayoko), sans compter Falaye Sacko, aligné dans l'axe avec une certaine réussite contre Montpellier (3-1)... « Hors de forme » à son arrivée, selon les mots de Dupraz, Gnagon avait joué l'intégralité du match de la réserve contre Hauts-Lyonnais (1-0) il y a deux semaines. Il était apparu loin de sa meilleure forme et cela a à nouveau été le cas le week-end dernier face à Bourgoin (1-3). Il n'a cette fois-ci joué que la première mi-temps, remplacé à la pause par Bilal Benkhedim...

Dupraz : « Je compte sur lui. Je compte sur tout le monde »

Près de trois mois après son arrivée dans le Forez, le défenseur accuse encore un surpoids important, lui qui était assez nettement au dessus des 100 kg lors de sa visite médicale début décembre. C'est Claude Puel qui avait tenu à recruter l'ancien rennais, sur les conseils de Jean-Luc Buisine. En dépit de sa piètre condition physique et de la situation d'urgence de l'ASSE, le Castrais avait même proposé 18 mois de contrat à Gnagnon. Le joueur lui-même avait préféré s'engager seulement pour six mois. Par la suite, au départ de Puel, le club avait envisagé de casser le contrat signé, mais il a finalement décidé de tenir ses engagements et d'officialiser l'arrivée de Gnagnon fin janvier, soit deux mois après que le joueur ait posé ses valises du côté de L'Etrat.

En revanche, sa présentation aux médias se fait toujours attendre, ce qui n'est pas vraiment bon signe même si Dupraz a assuré vendredi dernier devant les médias qu'il comptait sur le joueur. « Il n'est pas encore compétitif mais c'est mieux et je lui ai dit, pour la première fois. Je compte sur lui. Je compte sur tout le monde mais j'ai envie d'être clair avec les joueurs. »

