ASSE – Mercato : Gnagnon loin d'être prêt, c'est confirmé !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Vendredi dernier, les Verts n'ont pu faire mieux que match nul (1-1) contre Goal FC, pensionnaire de N2, en amical, à Geoffroy-Guichard. C'est Ryad Boudebouz, capitaine lors de la rencontre, qui a inscrit le but stéphanois, avant l'égalisation des banlieusards lyonnais une minute plus tard. 21 joueurs ont participé à la rencontre, dont Joris Gnagnon et Paul Bernardoni, mais pas Sada Thioub, qui a effectué un travail spécifique. « Paul Bernadoni a joué tout le match, il ne pouvait rien sur le but qu’on lui a mis, a confié au site Poteaux Carrés Maxence Chapuis, l'ancien défenseur des Verts, aujourd'hui à Goal FC. On a égalisé une minute après avoir concédé l’ouverture du score. Mon excentré a fixé la défense, mon latéral a dédoublé, centré au premier poteau et notre attaquant a coupé. On sent que Paul Bernardoni est prêt, il a répété les gammes et a été propre dans ses interventions. Il a fait le job. »

« A mon avis il ne jouera pas les deux prochains matches des Verts contre Lens et contre Lyon »

Et à Chapuis d'expliquer, au sujet de Joris Gnagnon... « Il n’a joué que la première mi-temps. On sent qu’il faut qu’il revienne en forme physiquement. Il a montré des choses intéressantes. Après, il a beaucoup joué sur le placement, à l’expérience. Gnagnon, c’est quand même quelqu’un qui a joué pas mal de matches à haut niveau dans sa carrière. De ce que j’ai vu ce vendredi, je pense malgré tout que Joris Gnagnon ne sera pas opérationnel les deux ou trois semaines qui arrivent. À mon avis il ne jouera pas les deux prochains matches des Verts contre Lens et contre Lyon. Ensuite on verra bien où il en sera. En tout cas, pour en avoir parlé avec le préparateur physique Thierry Cotte, il bosse beaucoup. On sent qu’il a envie de revenir. Je pense que le club savait que ça prendrait du temps pour qu’il soit prêt à reprendre la compétition. » Ce qui ne semble donc pas être pour demain...

🗣 𝐆𝐧𝐚𝐠𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐮 𝐩𝐚𝐫 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐮𝐢𝐬



