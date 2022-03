ASSE - Mercato : Gomis fait une révélation de taille sur son retour avorté

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Bafétimbi Gomis ne regrette pas son choix. Libre en janvier, l’attaquant de 36 ans est venu boucler la boucle à Galatasaray, où son premier passage achevé dans la précipitation en 2018 avait été un succès.

« Je savais bien que l’histoire n’était pas terminée avec Galatasaray, avoue l’icône des Cimbom dans L’Équipe. Nous avions dû prendre une décision qui n’était pas facile quand je suis parti. Je n’avais passé qu’un an, je voulais rester, il y avait la Ligue des champions mais la crise est passée par là. Galatasaray a eu une belle proposition d’Al-Hilal. J’y trouvais aussi mon compte. On a décidé de se séparer. Mais j’étais resté amoureux de ce club, de cette ville qui dégage une telle puissance, de ces fabuleux supporters que je savais que j’allais revenir. C’était écrit. »

Avant de signer en Turquie, où il joue un rôle de remplaçant expérimenté et efficace, Gomis avait discuté avec l’ASSE, comme But! l’avait révélé à l’époque. Très tôt, Loïc Perrin a été fixé sur ses intentions. « Loïc Perrin m’a appelé quand il a su que j’étais libre, raconte l’attaquant formé chez les Verts. On a été coéquipiers mais Loïc est surtout un ami. Il cherchait un attaquant d’expérience. Je lui ai tout de suite dit que ma priorité était Galatasaray. Saint-Étienne reste dans mon cœur mais je ne souhaitais pas revenir. Mon retour aurait pu créer des soucis dont n’a pas besoin le club aujourd’hui. Mon transfert de Saint-Étienne à Lyon avait été mal géré à l’époque par rapport aux supporters stéphanois. Saint-Étienne a besoin de sérénité pour se sauver et je voulais être maître de ma fin de carrière. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LE GRAND BLUFF ! 🤥

Le dossier de la vente du club, qui est au point mort, présente de nombreuses zones d'ombre.On en vient même à se demander s'il existe réellement...

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/67briIKXf2 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 15, 2022

Pour résumer Revenu cet hiver en Turquie pour redresser Galatasaray, Bafétimbi Gomis y joue un rôle de remplaçant expérimenté et efficace. Au mercato hivernal, le buteur de 36 ans a bel et bien discuté avec l’ASSE en étant limpide d'emblée.

Bastien Aubert

Rédacteur